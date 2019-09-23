«زلزال 217» بطل أولى جولات سباق دبي للقوارب الشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيطرت قوارب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على المراكز الثلاثة الأولى، في أولى جولات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020، ونجح الأشقاء الثلاثة النواخذة مروان وحسن وعلي عبد الله محمد جمعة المرزوقي، في قيادة القوارب «زلزال 217 وحشيم 153 ونمران 259»، على الترتيب، للحصول على المراكز الثلاثة الأولى بجدارة، بعدما أحسنوا التعامل مع مجريات السباق، ونجحوا في النهاية في خطف جوائز الجولة، وكان السباق الكبير الذي جرت أحداثه أول من أمس، شهد مشاركة ما يزيد على 80 قارباً، اصطفت جميعها في عمق مياه الخليج، وجرت بعد ختام السباق مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأول، بحضور محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مشرف عام السباق، ومهرة فلكناز أمين عام اتحاد الرياضات البحرية.

حارب يباركوهنأ محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي، الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بفوزه قواربه بالمراكز الثلاثة الأولى، في افتتاحية بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، مشيداً بالمستوى المتميز لنواخذة القوارب (الأشقاء) الفائزين، كما أثنى على التعاون الكبير الذي أظهره المشاركون في السباق، من ملاك ونواخذة وبحارة، الأمر الذي مهد لوصول جميع القوارب بسلام إلى خط النهاية، والجهود الطيبة من قبل اللجنة المنظمة، التي عملت طوال أسبوع كامل لإخراج الحدث بالصورة الطيبة والمرضية.