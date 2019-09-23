فوز طائرة شباب الأهلي والنصر في كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق شباب الأهلي، فوزاً مهماً على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في قمة مباريات الجولة الثانية للدور التمهيدي من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، والتي جرت أول من أمس، في صالة نادي العين، لحساب المجموعة الأولى، والتي شهدت يوم الجمعة، فوز الوصل على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة.

وضمن الجولة نفسها، حقق النصر الفوز على الظفرة، بثلاثة أشواط نظيفة، في صالة نادي بني ياس، في إطار المجموعة الثانية للبطولة، والتي شهدت يوم الجمعة الماضي، فوز العين على بني ياس بثلاثة أشواط مقابل شوطين. ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويلتقي فيها النصر مع العين وحتا مع الظفرة والوصل مع شباب الأهلي وعجمان مع الوحدة.