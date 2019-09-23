استمرار الصراع الثلاثي على صدارة دوري اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استمر الصراع الثلاثي على صدارة دوري أقوياء اليد، بين فرق شباب الأهلي والشارقة والوصل للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن جمع كل منهم 9 نقاط كاملة، بختام الجولة الثالثة التي أقيمت أول من أمس، حيث تغلب شباب الأهلي بنتيجة 31/‏25 على الظفرة، فيما تفوق فريق الشارقة حامل اللقب 25/‏20 على ضيفه فريق بني ياس، وفاز الوصل على مضيفه العين بنتيجة 24/‏23 ليواصل الأصفر شراكته ومنافسته بقوة على صدارة المسابقة متساوياً مع شباب الأهلي والشارقة، وفي باقي مباريات الجولة، حقق النصر فوزه الثاني على حساب الجزيرة بنتيجة 33/‏25، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط منحته المركز الرابع، بينما توقف رصيد الجزيرة عند 5 نقاط، وتغلب فريق مليحة الضيف الجديد على فريق الوحدة بنتيجة 28/‏25 ويرفع رصيده إلى 7 نقاط.