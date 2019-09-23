منتخب السباحة إلى الهند لخوض المنافسات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت مساء أمس، بعثة منتخب السباحة إلى الهند للمشاركة في البطولة الآسيوية للسباحة للأعمار السنية والتي تنطلق غداً، وتستمر حتى الجمعة المقبل، وبرئاسة خليفة الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير المالي، وتضم 3 سباحين ذكور، إضافة إلى البطلة الجديدة ليلى الخطيب، والتي ستشارك في مرحلة عمرية أكبر منها بعام لعدم وجود مرحلتها العمرية، وتشارك السباحة في البطولة بكل من: سالم غالب، من نادي الوصل، ومحمد راشد الحمادي من نادي تراث الإمارات، وحمدان البلوشي من نادي العين، وليلى الخطيب من نادي النصر، وتضم البعثة أحمد الغيطاني مدرب المنتخب ومروان وراشد الرميثي إداري المنتخب، وأبدى رئيس البعثة خليفة الكعبي سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه السباحة الإماراتية في البطولة العربية بالمغرب، وبطولة الألعاب المائية بالكويت.