فضية وبرونزية للإمارات في رفعات القوة بدورة ألعاب غرب آسيا

المصدر: عمان - البيان الرياضي

حصد بطلنا الأولمبي، محمد خميس، الميدالية الفضية لوزن 97 كغ، بعد أن رفع 215 كغ، في منافسات اليوم الأخير لمسابقة رفعات القوة، أول من أمس، ضمن النسخة الثانية من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 12 دولة، بينما حاز زميله البطل أحمد خميس على برونزية وزن 107 كغ، وقام بتتويج بطلي الإمارات، البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بينما توج منتخبنا الوطني للبوتشيا بالميدالية البرونزية في ختام المنافسات.

الاحتفال بالبعثة

وعلى جانب آخر، احتفى أحمد علي محمد البلوشي سفير الإمارات لدى المملكة الأردنية، مساء أول من أمس، ببعثة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، خلال مأدبة العشاء التي أقامتها السفارة في العاصمة عمان، بمناسبة ختام المشاركة الناجحة لفرسان الإرادة في ألعاب غرب آسيا البارالمبية، ورحب السفير أحمد البلوشي ونائبه فيصل أحمد آل مالك، وعدد من أعضاء السفارة، بالبعثة، بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس البعثة وأمين عام اللجنة، ذيبان سالم المهيري مدير البعثة، ومحمد عبيد المهلبي الأمين العام المساعد لاتحاد رياضة أصحاب الهمم، وجمعة النعيمي رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، كما لبى دعوة السفارة، الدكتور عبد الرزاق أحمد بن رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا.

دعم القيادة

وحرص السفير أحمد البلوشي على تحية البعثة ومصافحة اللاعبين، مشيداً بالمردود الطيب الذي قدموه خلال منافسات الدورة، والإنجازات المشرفة التي يحققها أصحاب الهمم في كافة المشاركات، وعلى صعيد كل المستويات، وتبادل السفير الأحاديث مع عدد من اللاعبين واللاعبات، مستمعاً إلى طموحاتهم المقبلة، والتي تمضي في ثبات وتخطيط سليم، في ظل الاهتمام والدعم المستمر من القيادة الرشيدة، كما حث السفير منتخب كرة الهدف للمكفوفين، على اجتهادهم في المنافسات المقبلة.

تكريم السفارة

وبدوره، أعرب محمد محمد فاضل الهاملي، عن شكره الجزيل لسفارة الإمارات لدى الأردن، على الدعوة الكريمة، ووقوفها خلف البعثة، وتحفيز السفير أحمد البلوشي للاعبي المنتخب الوطني خلال المنافسات، ومن جانبه، قدم الدكتور عبد الرزاق أحمد بن رشيد، درع الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، إلى سفير الإمارات، كما قامت البعثة، بتكريم السفير، بدرع اللجنة البارالمبية الإماراتية من البطل الأولمبي محمد خميس، والبطلة الأولمبية سارة السناني، اللذين قدما أيضاً للسفير درعان من ناديي الثقة وخور فكان لأصحاب الهمم.