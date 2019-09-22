فتح باب التسجيل في الجولة الأولى لـ«الشراعية 22 قدماً» بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم الجمعة المقبل، الجولة الاولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي تأتي ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد، وأعلنت اللجنة المنظمة في النادي، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، موعد إعلان قائمة القوارب المشاركة في الجولة الأولى، التي تشهد التنافس على فئتين، الأولى الناشئين 8-16 سنة والثانية الشباب 8-21 سنة، بعد اعتماد هذا النظام خلال الموسم الماضي، الأمر الذي أفرز جيلاً من البحارة المهرة، لحمل راية التنافس في المستقبل، ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الثانية في نهاية شهر فبراير المقبل، وبدأت اللجنة المنظمة التنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية شركاء إنجاح الفعاليات التي ينظمها النادي .