فوز طائرة العين والوصل في كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حققت طائرة العين، فوزاً صعباً بثلاثة أشواط مقابل شوطين، على طائرة بني ياس، في الظهور الأول لـ «الزعيم» في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وقدم الفريقان مباراة قوية ومثيرة على صالة نادي الوصل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ليحصل العين على نقطتين، وينال بني ياس نقطة واحدة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على الظفرة بثلاثة أشواط نظيفة، وفي إطار البطولة نفسها، فاز الوصل على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن المجموعة الثانية، والمباراة هي الظهور الأول للوصل في البطولة، ليحصل على أول 3 نقاط، ولم يخض مباراته الأولى، بسبب انسحاب عجمان، بينما لا يزال رصيد الوحدة، خالياً من النقاط، بعد الخسارة في الجولة الأولى من الجزيرة أيضاً، 3/0.