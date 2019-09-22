ثالثة جولات كأس الاتحاد للسلة تنطلق اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تنطلق اليوم، مباريات الجولة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة، حيث تقام مواجهتان، بصالة نادي شباب الأهلي لفرق المجموعة الأولى، يلتقي فيهما النصر مع الوحدة، وشباب الأهلي مع بني ياس، وتستكمل الجولة غداً بمواجهتين لفرق المجموعة الثانية بالصالة النهيانية في العين بين الوصل والظفرة في المباراة الأولى ثم العين والشارقة في المباراة الثانية، ويرتاح فريقا الجزيرة والبطائح عن خوض هذه الجولة.

وأسفرت الجولة الثانية عن فوز الشارقة على الظفرة 78-68 والوصل على البطائح 69-67 وبني ياس على الوحدة 80-75 والنصر على الجزيرة 99-70، فيما فاز في الجولة الأولى الشارقة على البطائح 85-62 والظفرة على العين 87-52 والجزيرة على بني ياس 63-53 وشباب الأهلي على الوحدة 107-63.