«الجودو» يبحث ترتيبات بطولة «التسامح»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ترأس محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، الاجتماع الدوري للاتحاد الذي عقد أول من أمس بمقره في أبوظبي، بحضور كل الأعضاء وتم خلاله استعراض شامل لأجندة وأنشطة الاتحاد لموسم 2019-2020 بعد تقييم دقيق لتقارير الموسم الرياضي الماضي، وشمل الإنجازات التي تحققت على كل المستويات، كما وقف المجلس على التجهيزات والترتيبات الإدارية والتنظيمية التي تمت لاستضافة بطولة "التسامح" غراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى، التي تستضيفها العاصمة من 24 - 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة قياسية بلغت 85 دولة، وثمّن مجلس الإدارة المشاركة القياسية التي سجلتها البطولة، والتي تؤكد المكانة التي تحظى بها إمارات التسامح والسلام، ووجه بن ثعلوب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بضرورة الانتهاء مبكراً من كل الترتيبات التي من شأنها أن تسهم في إنجاح البطولة.