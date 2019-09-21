تميز إماراتي في النسخة العاشرة من تحدي الثلج

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك أكثر من 400 متسابق و23 فريق من 28 دولة في منافسات النسخة العاشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية "تحدي الثلج" التي نظمتها سكي دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي في مول الإمارات، صباح أمس الجمعة 20 سبتمبر وحضرها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام،والتي شهدت تميزاً إماراتيا ً واضحاً في معظم الفئات.

وشارك المئات من الرجال والنساء من مختلف الأعمار، والجنسيات من الرياضيين، ومسؤولي الفرق الحكومية، والخاصة، وفي مقدمتهم فرق مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بقيادة د. عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام الهيئة، وهيئة الصحة بدبي، الذين تابعوا البطولة، التي أقيمت في حلبة الجليد بمول الإمارات، و تمثل أولى المحطات المهمة في سلسلة بطولات التحدي المختلفة التي تقام في دبي سنويا.

ومن أبرز الدول التي شاركت في المنافسات أستراليا، بريطانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، كرويا الجنوبية، نيوزيلاندا، فرنسا، الهند، كولومبيا، بيلاروسيا، البرتغال، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، إسبانيا، روسيا، أوكرانيا، أوغندا، مصر، سويسرا.

وتألق المشاركون الإماراتيون في المنافسات، حيث احتل عبد الرحمن أحمد، ومحمد محمد المركزين الثاني والثالث على التوالي في فئة المحترفين الرجال بعد إنهاء الأول السباق في زمن قدره 25:41 دقيقة.

والثاني 25:46 دقيقة، فيما فاز الإماراتي علي المروي من شرطة دبي بالمركز الثالث في منافسات فئة الإيليت بعد إنهائه السباق في زمن قدره 20:34 دقيقة.

وفاز النيوزلندي فيليب إلدر بالمركز الأول في منافسات فئة المحترفين بعد إنهائه السباق في زمن قدره 21:45 دقيقة.

كما فازت البريطانية كيم جيمس بالمركز الأول في منافسات فئة المحترفين سيدات بعد إنهائها السباق في زمن قدره 28:14 دقيقة.

تلتها الكندية لورا جيبسون في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 30:28 دقيقة.

وحلت الهندية موكتا فيما في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 30:41 دقيقة.

وفي منافسات فئة الإيليت رجال فاز الكولمبي يون مورينو بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 19:32 دقيقة.

تلاه في المركز الثاني الكندي دارين بورك الذي أنهى السباق في زمن قدره 19:47 دقيقة.

وفي منافسات فئة الإيليت سيدات فازت البريطانية جيسيكا تول بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 20:21 دقيقة.

تلتها الكولومبية جينا جارسيا في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 23:19 دقيقة، وجاءت البيلاروسية أولجا ناوموفا في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 23:52 دقيقة.

وفي منافسات فئة المؤسسات رجال فاز الفرنسي أوليفر سايز بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 27:06 دقيقة.

تلاه في المركز الثاني البرتغالي جوزيه بيريرا في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 27:23 دقيقة.

وجاء الإماراتيان عارف دون وفضل حسن في المركزين الثالث والرابع على التوالي بعد إنهائهما السباق في زمن قدره 27:52 دقيقة.

وحققت الجنوب أفريقية إرين دي ويت المركز الأول في منافسات فئة المؤسسات بعد إنهائها السباق في زمن قدره 36:04 دقيقة.

تلتها البرتغالية ليليانا فيرنانديز في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 38:04 دقيقة، وجاءت الإندونيسية أليفا روفي في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 46:08 دقيقة.