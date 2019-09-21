محمد البلوشي يتألق في جولة كاس العالم للراليات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تألق الدراج الإماراتي محمد البلوشي في فئة الدرّاجات النارية، ضمن مُنافسات اليوم الأول من المراحل الفعلية لباها الأردن 2019، الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها"، وتختتم مساء السبت.

وسيطر مُحمَّد البلوشي على هذه الفئة، مُسجلًا أسرع توقيت في المرحلة الصباحية، أتبعها بتسجيل أسرع زمن في مرحلة ما بعد الظهيرة.

ووصل في نهاية اليوم إلى صدارة الترتيب العام المُؤقَّت للدرّاجات النارية، بفارق 42:42 دقيقة عن أقرب مُنافسيه.

وقال البلوشي: "كانت الانطلاقة جيدةً للغاية، ولكن فقدت طريقي بعد مُنحدر كبير داخل المرحلة بـ 70 كيلومِتر، ارتكبت أخطاءً ملاحيةً وخسرت 20 دقيقة تقريبًا، وآمل ألا تكون الأضرار كبيرةً، ارتكبت خطأً واحدًا وكلفني كل هذا الوقت، وأسعدني أنني خرجتُ سالمًا بعد كل الذي حدث".