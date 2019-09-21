9 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة الخليج للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختار الجهاز الفني لمنتخبات الجودو للمراحل العمرية 9 لاعبين للمشاركة في البطولة الخليجية 21 للأشبال والشباب، التي يستضيفها الاتحاد الكويتي للجودو بالتعاون مع اللجنة التنظيمية للجودو بمجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الفترة من 25 - 30 سبتمبر الحالي.

وضمت القائمة المشاركة في خليجية الجودو 5 لاعبين من فريق اتحاد كلباء هم حسين سعيد الشامسي (35 كغم)، أحمد جاسم الثميري (60 كغ)، راشد محمد الحوسني (66 كغم)، عيسى جميل البدري (81 كغم)، علي حسن الدرمكي (فوق 100 كغم)، وضمت القائمة لاعبين من نادي خورفكان هما محمد راشد النقبي (40 كغم) وحمد أحمد الهاشمي (50 كغم)، ومن نادي الشارقة تم اختيار اللاعب مانع جمعة عبد الرحمن في وزن تحت (55 كغم)، ومن نادي الفجيرة للفنون القتالية سعيد النقبي الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كغم، وقد جاء اختيار تلك العناصر الواعدة عقب التجمع الذي أقيم مؤخرا بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي الأسبوع المنصرم لمختلف المراحل العمرية.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو بعثة منتخبنا التي تغادر البلاد هذا الأسبوع ضرورة المشاركة الإيجابية، معربا عن أمله بأن يوفق لاعبو منتخبنا في مواصلة تألقهم على الصعيد الخليجي والعربي والآسيوي، وأن يتمكنوا من تحقيق طموحات الجودو الإماراتي بالرغم من صعوبة المنافسة مع الدول الخليجية التي شهدت تطورا كبيرا في مستويات لاعبيها خلال الفترة الماضية.

وحرص محمد بن ثعلوب على تهنئة الاتحاد الكويتي للجودو لاستضافة البطولة العمرية، متمنيا التوفيق للجميع، يذكر بأن أغلب العناصر المختارة للمشاركة في خليجية الجودو شاركت في المعسكر التدريبي الذي أقيم مؤخرا في مدينة سوسة التونسية عقب البطولة العربية للمنتخبات والأندية التي أقيمت في تونس، وتعقب البطولة الخليجية المقبلة المشاركة في البطولة العربية للجودو التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان اعتبارا من الأول وحتى الخامس من نوفمبر المقبل.