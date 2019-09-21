«الغولف» إلى مصر لخوض البطولة العربية للمراحل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تغادر البلاد اليوم عبر مطار دبي الدولي، بعثة منتخبنا الوطني للغولف، متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في البطولة العربية للمراحل السنية والفتيات للغولف بنسختها العشرين للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة، والأولى للأشبال تحت 13 سنة، والحادية عشرة للفتيات، والتي تحتضنها ملاعب دريم لاند في مدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 22 - 27 سبتمبر الجاري، ويرأس البعثة، خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف، مدير المنتخبات الوطنية، وتضم المدرب التونسي سمير الولاني والمدربة البريطانية أبريل لورين، إلى جانب 12 لاعباً ولاعبة، يمثلون 4 منتخبات، يتطلعون للظهور المشرف والمنافسة على الألقاب الجماعية والفردية، ويتكون فريق الشباب من اللاعبين: راشد العمادي وريان المازمي وخالد المطوع، ويضم منتخب الناشئين كلاً من: عبيد الحلو وحامي فقيهي ومحمد أحمد الحاج، ويتألف منتخب الأشبال في ظهوره الأول من اللاعبين الواعدين: سلطان وراشد عصام الجسمي وعبدالله سعيد السويدي، ويضم منتخب الفتيات اللاعبات ريما الحلو وعلياء العمادي وحمدة السويدي، وأدت منتخباتنا الأربعة تدريباتها اليومية المكثفة داخلياً، على ملاعب مختلفة بأندية الدولة، وضمن خطة عمل طويلة اعتمدها الاتحاد لهذه المجموعة من اللاعبين واللاعبات، سواء على صعيد التجمعات الدورية المنتظمة، وكانت التحضيرات المبكرة قد استهلت منذ شهر مايو الماضي، إلى جانب المشاركة في المعسكر الخارجي الذي أقيم في أيرلندا على مدار أسبوعين، وكانت هناك فرصة للدفع بعدد من الوجوه الشابة، من كلا الجنسين للمشاركة في بطولات إقليمية وعالمية، ومن أبرزها البطولة الآسيوية للشباب والتي أقيمت الشهر الماضي في اليابان.