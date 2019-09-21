الشراعية 43 قدماً تبحر في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ دانة الدنيا دبي، ظهر اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية، تتمثل في إقامة الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية للموسم الرياضي البحري 2019-2020، ويجمع السباق الكبير 84 قارباً، سوف تبحر من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا وبالقرب من جزيرة نخلة جميرا وفندق برج العرب لمسافة تزيد على 10 أميال بحرية، حيث ستصطف جميعها في خط البداية في انتظار رفع العلم الأخضر إيذاناً بالانطلاقة، يذكر أنه توج بطلاً لسباق الجولة الأولى من البطولة، الذي أقيم يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، القارب «شاهين 39» لمالكه النوخذة محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة الشاب خليفة عابد ثاني المري.

اكتمال التجهيزات

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي إن اللجنة المنظمة أكملت كل التجهيزات بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة دبي للإعلام ومؤسسة أبوظبي للإعلام ومجموعة نخيل البحرية وسلطة مدينة دبي الملاحية، وأوضح القمزي أن البرنامج الزمني للسباق سيبدأ مبكراً، من خلال التقاء القوارب المشاركة في نقطة التجمع الأولى بجزيرة نخلة جميرا في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

الالتزام بالتعليمات

ودعا مدير إدارة السباقات كل الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي تتضمن كل إجراءات المشاركة قبل وبعد السباق بما في ذلك الوقوف بالصورة الصحيحة في خط البداية وأيضاً الالتزام بإجراءات الفحص الفني للأوائل بعد نهاية السباق مباشرة، وقال، إن اللجنة المنظمة ظلت تراقب كل التقارير الخاصة بحالة البحر عبر تقارير المركز الوطني للأرصاد، مشيراً إلى أن النشرة مبشرة مما يمهد إلى إنجاح السباق.

نقل مبا شر

تنقل قناة دبي الرياضية في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم وعلى الهواء مباشرة منافسات سباق دبي الثاني للقوارب الشراعية مع اهتمام مؤسسة دبي للإعلام بكل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.