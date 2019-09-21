صراع ثلاثي على صدارة دوري أقوياء اليد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تتطلع فرق الوصل وشباب الأهلي والشارقة، لفك شراكة الصدارة بينها، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أقوياء اليد، من خلال 5 مواجهات تقام اليوم، تحدد نتائجها إلى حد ما الصراع الساخن في المنافسة مبكراً على لقب البطولة الكبرى، وبعد أن جمع كل منهم 6 نقاط (العلامة الكاملة)، في الجولتين الماضيتين، تتطلع كل أطراف الجولة الثالثة المضغوطة مساء اليوم، إلى حصد النقاط كاملة، خاصة الفرق التي تطمح في إحراز اللقب، بينما هناك فرق أخرى تسعى لتعويض ما فاتها ومحاولة اللحاق بركب المنافسة، حيث يلتقي بني ياس مع الشارقة حامل اللقب المرشح للفوز، والحال نفسها لشباب الأهلي الذي يدخل اختباراً سهلاً أمام الظفرة، ويستضيف العين فريق الوصل في لقاء ساخن متكافئ، ويحل الوحدة ضيفاً على مليحة، وتبرز للواجهة موقعة النصر والجزيرة على صالة العميد، وهي قمة لا تخضع للتكهنات، يأمل فيها العميد العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام الشارقة في الجولة الماضية، وهو طموح الجزيرة نفسه الذي يأمل العودة للعاصمة بفوز مهم، ليضيفه لفوزه في الجولة الثانية على الظفرة وتعويض خسارته الأولى أمام العين، وهناك مواجهة أخرى لا تقل قوة، تجمع العين مع ضيفه الوصل، والأخير يتطلع للعودة من دار الزين بفوز يمنحه مواصلة الصراع على الصدارة، وتمثل الاختبار الحقيقي للأصفر رغم فوزه في الجولتين الأولى والثانية للمسابقة على حساب الوحدة وبني ياس، وبالوقت نفسه ينشد العين، العودة لسكة الانتصارات عقب فوزه الأول على جاره الجزيرة، وتعويض خسارته في الجولة الثانية أمام شباب الأهلي.