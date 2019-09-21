مكتوم الشرقي يحضر ختام «ردبول» لمحترفي الدراجات

المصدر: الفجيرة - وام

حضر الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، مساء أمس، حفل اختتام منافسات بطولة ردبول العالمية لمحترفي الدراجات في نسختها الأولى التي ينظمها مركز الفجيرة للمغامرات، في حديقة الفجيرة للمغامرات، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

ويشارك في البطولة 240 لاعباً ولاعبة، يمثلون مختلف قارات العالم.

وأكد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي أهمية الدور الذي تقوم به إمارة الفجيرة في استضافة كبرى المسابقات الرياضية، معرباً عن سعادته أن تكون الإمارة المدينة الأولى عربياً وآسيوياً التي تحظى باستضافة هذا الحدث الرياضي المهم. وقام الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، يرافقه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات الهوائية، بتكريم اللاعبين الفائزين في البطولة .