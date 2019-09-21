انطلاق أولى الجولات التحضيرية لتحدي سبينس دبي للدراجات

المصدر: دبي - وام

انطلقت أمس أولى الجولات التحضيرية لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الذي تحتضن دبي نسخته السنوية العاشرة في 29 نوفمبر الجاري، ويعد الحدث الأكبر من نوعه للهواة في الشرق الأوسط.

وشهدت أولى الجولات التحضيرية الثلاث لمسافة 45 كم التي تأتي في إطار الاستعدادات لـ«تحدي سبينس دبي 92 للدراجات» لمسافة 100 كم والذي يقام برعاية سكودا - مشاركة 450 دراجاً.

وقال مورن فوري مدير عام التسويق في سبينس إن جولة اليوم التحضيرية تعد مناسبة عائلية لقضاء يوم ممتع خارج المنزل.

من جانبه قال جاكوب سولك مدير العلاقات العامة والتسويق في سكودا الشرق الأوسط: «إنها فرصة رائعة لتقديم الدعم لهذا الحدث الناجح والمشاركة في تعزيز هذه الرياضة».