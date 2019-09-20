طائرة شباب الأهلي تحط في الجزيرة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تشهد الجولة الثانية من مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، قمتين من العيار الثقيل، وأطرافها 4 فرق مرشحة للتتويج بثاني ألقاب الطائرة هذا الموسم. وتقام القمة الأولى مساء اليوم، عندما يلتقي شباب الأهلي مع الجزيرة في صالة نادي العين، في المجموعة الثانية من البطولة، والتي تشهد اليوم أيضاً، لقاء الوحدة مع الوصل في صالة نادي عجمان.

وتقام القمة الثانية مساء غد، ويلتقي فيها العين مع بني ياس في صالة نادي الوصل، ضمن المجموعة الأولى للبطولة، والتي تشهد مواجهة الظفرة مع النصر في صالة نادي بني ياس.

كما تشهد الجولة الثانية، الظهور الأول لفريقي شباب الأهلي والعين في البطولة نفسها، إذ جنبت قرعة البطولة، ظهور الفريقين في الجولة الأولى، لخوضهما مواجهة كأس السوبر، وهو اللقب الذي توج به شباب الأهلي يوم الجمعة الماضي. في الوقت الذي شهدت فيه الجولة الأولى، فوز بني ياس على الظفرة والنصر على حتا والجزيرة على الوحدة بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط نظيفة، مع العلم أن عجمان كان قد انسحب من البطولة قبل انطلاقها بأيام قليلة، لتقتصر المجموعة الثانية على 4 فرق، بينما ضمت الأولى 5 فرق.