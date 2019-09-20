سوق دبي الحرة تختتم موسم رعاية سباقات نيوبري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم على مضمار نيوبري الإنجليزي، سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول، التي ترعى سوق دبي الحرة تسعة من أشواطها الـ 14، بما في ذلك «شوط كأس سوق دبي الحرة ليستد».

ويعلق المدرب ماركوس تريغوينغ آمالاً كبيرة على مهره «إمبرسور»، لتحقيق الفوز في شوط الحدث الرئيس «ميل ريف ستيكس»، ليكون الثاني له في نيوبري هذا العام. وانتزع تريغوينغ، الذي تألقت خيوله في الديربي، جائزة شوط «وترشيب داون ستد غريام ستيكس-جروب 3»، عبر «محاذر» على ذات المضمار في أبريل، ويسعى للظفر بجائزة الشوط الرئيس في سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية، عقب تسجيله فوزاً سهلاً في سالزبري الشهر الماضي.

ويعد امبرسور مرشحاً قوياً للفوز بشوط ميل ريف ستيكس، الذي سمي بهذا الاسم، تخليداً لذكرى الحصان الأسطوري ميل ريف، الفائز بسباقات ديربي وبري دو لارك ترومف. ويشارك المدرب البريطاني ريتشارد هانون في المنافسة، بجواد قوي هو «ميستري باور»، الفائز هذا الصيف بسباق سوبرلاتيف ستيكس-جروب 2، في حين يمثل «شادن»، الذي حل ثالثاً في شوط برستيج ستيكس-جروب 3، إسطبلات بارك هاوس للمدرب أندرو بولدينغ.

ومن المقرر أن يقام شوط سوق دبي الحرة ميل ريف ستيكس، الذي تبلغ مجموع جوائزه المالية 75.000 جنيه إسترليني، السبت 21 سبتمبر، وذلك ضمن قائمة أشواط اليوم التي تضم شوط سوق دبي الحرة ليغاسي كوب-جروب 3 كاب لمسافة 2.200 م، وشوط الكأس العالمي لمطار دبي الدولي ستيكس-جروب 3 لمسافة 1,000 م، وشوط سوق دبي الحرة هانديكاب لمسافة 2.000 م.