«هيئة الرياضة» تجتمع باللجنة العليا لآسيوية الملاكمة

المصدر: دبي - وام

بحث سعيد عبد الغفار أمين عام الهيئة العامة للرياضة، وحسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الملاكمة، خلال اللقاء الذي عقد أمس بمقر الهيئة في دبي، آخر التجهيزات لاستضافة بطولة آسيا للملاكمة للناشئين خلال الفترة من 8 إلى 18 أكتوبر المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأوضح الحمادي أن الهيئة ستقدم الدعم المادي للاتحاد لتنظيم الحدث وإخراجه بأفضل صورة، كون البطولة تقام لأول مرة في الدولة، ومن المنتظر أن يشارك بها أكثر من 30 دولة بالقارة الصفراء بمنتخبات للرجال والسيدات.. معرباً عن تثمين مجلس إدارة الاتحاد لدور الهيئة برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي الداعم للألعاب الفردية بشكل عام بالدولة.. منوهاً بالمتابعة الحثيثة من قبل الأمين العام، التي تسهم في تذليل العقبات وتيسير كل الأمور مع جميع الجهات المعنية، ولا سيما أن الإمارات تتولى رئاسة الاتحاد الآسيوي بعد انتخاب أنس العتيبة رئيساً للاتحاد القاري في نوفمبر الماضي.

اجتماع

من ناحية أخرى، عقدت اللجنة العليا للبطولة اجتماعاً مساء أمس بالفجيرة برئاسة محمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، وبحضور عبد الله العنتلي عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير البطولة، وإيهاب إشتيتة ممثل نادي الفجيرة للفنون القتالية، ومحمد ناصر ممثل الهيئة العامة للرياضة، وخديجة المسماري عن دائرة السياحة في الفجيرة، وحمد يوسف عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعمر الجابري رئيس اللجنة الفنية، بجانب ممثلين عن الدوائر الخدمية وشرطة الفجيرة، إضافة إلى كل من علي سلامة السكرتير الفني لاتحاد الملاكمة، وبسام غانم السكرتير الإداري.

تقدير

وتقدم الجميع بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على رعايته للبطولة، وأثنى رئيس اللجنة المنظمة على البنية التحتية المميزة والحضارية لمجمع زايد الرياضي ومرافقه.. مؤكداً أنها ستشكل واجهة النجاح المبهر للبطولة. وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الملفات أبرزها الملف التعريفي ومتابعة آخر الاستعدادات ومناقشة المتطلبات الخاصة بالبطولة.

وقدّم بو خاطر شكره لجميع الجهات المساندة.. بينما أكد عبد الله العنتلي أن اتحاد الملاكمة يفخر بنجاح مساعيه في استضافة البطولة باعتبارها واحدة من أبرز البطولات الآسيوية، وأن اختيار الاتحاد لإمارة الفجيرة بما تتمتع به من مميزات سيساعد في إنجاح الحدث، خصوصاً أن لها سبق استضافة بطولة الخليج للناشئين وحققت نجاحاً فاق التوقعات بشهادة كل الوفود.