«وادي الحلو» يضم الشطرنج إلى أنشطته

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو الاهتمام بالألعاب الفردية والعمل على نشرها في سبيل إيجاد وخلق أبطال في تلك الرياضات وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، قام وفد النادي برئاسة عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد مسؤول نشر اللعبة بإمارة الشارقة، ويعقوب بركات مسؤول العلاقات العامة، والمدرب إحسان جواد، ومساعد المدرب باسم نجيب، بزيارة عدد من الأندية في إمارة الشارقة بهدف نشر اللعبة وتطوير أدائها في تلك الأندية والمناطق التابعة لها، حيث التقى الوفد مع مسؤولي تلك الأندية لتبادل الآراء حول أفضل السبل لنشر لعبة الشطرنج وإدخالها ضمن أنشطة الأندية الرياضية والمؤسسات الشبابية والثقافية.

التقى الوفد مع صالحة المزروعي مديرة المكتبة الثقافية بمنطقة وادي الحلو، وتمّ الاتفاق على إدراج لعبة الشطرنج ضمن الأنشطة الرياضية والثقافية، وذلك بحضور مريم المزروعي نائبة مديرة المكتبة، والمنشطين الثقافيين سلطان المزروعي وعائشة المزروعي، كما تم الاتفاق على دعم مكتبة وادي الحلو بالأدوات والتجهيزات اللازمة للعبة من قبل نادي الشارقة للشطرنج، وكذلك تخصيص مدرب زائر خلال المرحلة الحالية للعمل على بناء قاعدة شطرنجية من أبناء منطقة وادي الحلو والمناطق القريبة منها. وقد تم تنظيم محاضرة شطرنجية للتعريف باللعبة وفوائدها للطفل والناشئة، وذلك بالاتفاق مع مسؤولي المكتبة الثقافية.

يذكر أن اللجنة المكلفة بنشر اللعبة وبتوجيهات من الشيخ سعود المعلا رئيس النادي، قد قامت بزيارات لعدد من الأندية، وتم إدخال لعبة الشطرنج في بعض مدارس مدينة كلباء القريبة من وادي الحلو، وعلى رأسها نادي اتحاد كلباء والمدرسة الإنجليزية بكلباء.

قناعة

أشاد عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بتجاوب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كلباء ومسؤولي المكتبة الثقافية بوادي الحلو بإدخال اللعبة ضمن أنشطة مؤسساتهم الرياضية والثقافية خلال هذا الموسم، ما يؤكد قناعتهم بأهمية رياضة الشطرنج لخلق جيل من أبناء المنطقة، قادر على المنافسة في الرياضات الذهنية والفردية، مؤكداً أن أبناء منطقة وادي الحلو بحاجة ماسة أيضاً لتلك الرياضات الفردية لوجود عدد كبير من المواهب من أبناء منطقة وادي الحلو.