الأرض تلعب مع أصحابها في «أقوياء اليد»

المصدر: دبي: فائز بجبوج

واصلت فرق شباب الأهلي والشارقة والوصل مسيرتها الناجحة بدوري رجال اليد، ورفع كل فريق منها رصيده إلى 6 نقاط، منحتها الشراكة على الصدارة بختام الجولة الثانية للبطولة التي أقيمت، أول من أمس، والتي انحازت الأرض لأصحابها بفوز شباب الأهلي على العين بنتيجة 27- 24، وفوز الشارقة على النصر 28- 22، وكذلك فوز الوصل على الوحدة بنتيجة 30- 21.

إهداء

وأهدى فريق مليحة الوافد الجديد على ساحة أقوياء اليد فوزه الأول لإدارته، والذي جاء على حساب فريق بني ياس بنتيجة 25/‏‏‏23.

نجاح

نجح فريق شباب الأهلي وبعقر داره من تجاوز محطة فريق العين الذي وقف نداً قوياً خلال المباراة وخاصة بتعادله بنهاية الشوط الأول 11-11، واستمر التحدي وسط الإثارة لغاية منتصف الشوط الثاني للنتيجة 17-16، وبعدها يستثمر شباب الأهلي تألق محترفه التونسي معروف الجيلاني والمحترف بفئة المقيمين محمد حبيب ليقودا الفريق الفوز بنتيجة 27- 24، بختام المباراة التي أدارها الدوليان عمر الزبير ومحمد النعيمي، وعلى الطاولة قسيم النجار وأحمد فتحي.