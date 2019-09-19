«الوطنية لمكافحة المنشطات» تناقش «الإعفاء العلاجي»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

انطلقت بالعاصمة أبوظبي، أمس، ورشة عمل «الإعفاء العلاجي» التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بالتعاون مع الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات بمشاركة الأطباء والكوادر الإدارية الطبية والفنية والإدارية بالاتحاد والأندية الرياضية بالدولة.

افتتح فعاليات الورشة فيصل خليل حاجي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، بحضور مطر النيادي عضو اللجنة، بالإضافة إلى عدد كبير من أطباء ومعالجي وإداريي الأندية والاتحادات الرياضية.

وقال فيصل خليل حاجي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، إن الورشة تهدف إلى التعريف وتثقيف الكوادر الطبية والإدارية والفنية بالاتحادات الرياضية بمفهوم الإعفاء العلاجي فيما يتعلق بفحص المنشطات وكيفية تطبيقه والإجراءات المتبعة للحصول على الإعفاء العلاجي، وذلك لحماية الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات دون دراية كافية.