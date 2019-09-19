منتخب «سلة الكراسي» يكتسح نظيره الأردني

المصدر: عمّان - البيان الرياضي

حقق منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة فوزاً مهماً ومستحقاً بنتيجة 56 مقابل 35 نقطة على نظيره المنتخب الأردني في المباراة الافتتاحية للمنافسة ضمن المجموعة الثانية التي تضمهما بجانب منتخب سلطنة عمان في دورة الألعاب البارالمبية لغرب آسيا التي تقام حالياً بالعاصمة الأردنية عمّان وتختتم فعالياتها السبت المقبل.

وكانت قرعة كرة السلة شهدت توزيع المنتخبات الـ6 على مجموعتين، جاء الأردن مع الإمارات وسلطنة عمان في الثانية، في حين جاء العراق (حامل اللقب) على رأس المجموعة الأولى التي ضمت الكويت والبحرين.

متابعة

حضر المباراة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من أعضاء الجهاز الدبلوماسي في السفارة، بجانب وجود محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس البعثة، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للاتحاد، ومحمد عبيد المهلبي الأمين العام المساعد.

تهنئة

وحرص السفير أحمد البلوشي، يرافقه محمد فاضل الهاملي عقب نهاية المباراة على النزول إلى أرضية الملعب، وصافح اللاعبين وهنأهم على الأداء البطولي خاصة الذي قدموه في الشوطين الثالث والرابع، ووجه رسائل إيجابية لأبطالنا من فرسان الإرادة مطالباً إياهم بإكمال المسيرة بكل مسؤولية للمحافظة على السمعة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات بين دول المنطقة وعلى الصعيد الدولي، متمنياً أن تكتمل مسيرة أصحاب الهمم المليئة بالإنجازات في كل المشاركات، وأن تعود البعثة إلى الدولة بالمزيد من النجاحات المكللة بالميداليات الملونة والأرقام المتميزة.

تنظيم

قال الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر نائب اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم، إن دولة الإمارات دائماً سباقة في المحافل التي تجمع الرياضين، مشيداً بالدور الكبير لاتحاد غرب آسيا البارالمبي.

وكشف عن أن دولة الإمارات ستنظم الألعاب البارالمبية لمنطقة غرب آسيا في نسختها الرابعة 2023 في إمارة الشارقة، مثمناً دعم القيادة الرشيدة واهتمامها المستمر برياضة أصحاب الهمم.