دبي البحري جاهز لسباق الشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي الثاني للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم بعد غد ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020.

وكانت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد باشرت عملية التسجيل منذ يوم الأحد الماضي، والتي استمرت يوميا. ويتوقع أن يشهد السباق المرتقب مشاركة ما يصل إلى 80 قاربا.

تنسيق

وقامت اللجنة المنظمة بالتنسيق المباشر مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائما في إنجاح كافة الأنشطة والفعاليات ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة دبي للإعلام ومؤسسة أبوظبي للإعلام ومجموعة نخيل البحرية وسلطة مدينة دبي الملاحية.

تقارير

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف السباق، إن اللجنة تتابع عن كثب التقارير الخاصة بالنشرة البحرية في الخليج العربي والواردة من المركز الوطني للأرصاد وفق آخر التحديثات، حيث تبشر النشرة بأجواء تناسب السباق يوم السبت المقبل.

وأشار هزيم القمزي إلى أن التقارير الجوية تشير إلى اتجاه الرياح سيكون جنوبية شرقية-شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 7-14 في الساحل و8-16 في العمق وارتفاع الموج 1-2 قدم في الساحل و2-4 أقدام في العمق.