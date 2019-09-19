خالد القاسمي يكمل تحضيراته لرالي باها الأردن

المصدر: عمان - البيان الرياضي

أكمل الشيخ خالد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للسباقات قائد فريق أبوظبي للسباقات أمس تحضيراته لخوض منافسات رالي باها الأردن 2019، الذي ينطلق اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، بالاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة سباقات السيارات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يعكس حرص القيادة الرشيدة لتحقيق تطلعات الرياضيين وتحفيزهم لتمثيل الوطن بأبهى صورة.

وتقدم قائد فريق أبوظبي للسباقات بالشكر والتقدير لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تثميناً للدور الريادي الذي يقوم به المجلس في الحركة الرياضية .