الدراجات المائية تطلق موسم أبوظبي البحري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تنطلق غداً أولى الفعاليات المحلية لنادي أبوظبي البحري مع أحداث الجولة الأولى من تحدي ماراثون الإمارات للدراجات المائية، والذي سيكون باكورة الموسم المحلي للنادي وبداية قوية لأحداث وفعاليات قوية قادمة طيلة موسم 2019-2020، وينطلق السباق غداً وسط مشاركة مرتقبة لأكثر من خمس وعشرين دراجة في السباق الذي من المفترض أن يستمر لساعتين على المسار المحدد للمنافسة.

توقيت

من جهته أكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن اختيار هذا التوقيت من أجل انطلاق الموسم المحلي للنادي جاء بدراسة حالة الطقس وبالتشاور مع المتسابقين أيضاً، خاصة وأن الزمن ملائم جداً لإقامة الفعالية، وقال: اعتمدنا هذا التاريخ كي يكون بداية وانطلاقة للموسم المحلي وقررنا أن تكون أول فعالية هي ماراثون الدراجات المائية، والأجواء ملائمة ومناسبة من أجل إقامة السباق.

وكشف الرميثي عن وجود أكثر من 40 فعالية بحرية للنادي البحري خلال الموسم الحالي، معلناً عن وجود مفاجآت وبطولات قادمة سيتم الكشف عنها في حينها، بالإضافة إلى تنويع النادي لقاعدة الرياضة البحرية بشكل أكبر في إمارة أبوظبي ومختلف الشواطئ الشهيرة في الإمارة، وقال: نسير بخطى واثقة في توسعة رقعة البطولات البحرية ونشرها في الإمارة على المستوى المحلي، وسيكون هناك أجندة ضخمة سيتم الإعلان عنها قريباً، وتضم العديد من البطولات المحلية والدولية والقارية أيضاً.