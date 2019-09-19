«الشاهينية» تهدي هجن زعبيل الصدارة و«النشمي» في قمة الجعدان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت صباح أمس تحديات المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الإيذاع ضمن الجولة الثانية لمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، «تمهيدي المرموم»، وهيمنت هجن زعبيل المملوكة للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على الصدارة في الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات، بحصول «الشاهينية» على المركز الأول .

وتميزت هجن العاصفة في الشوط الثاني، وقاد غياث الهلالي «الشاهينية» لصدارة الايذاع البكار المهجنات ، وحصل «النشمي» المملوك لهجن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على الصدارة في الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات .

وذهب التوقيت الأفضل في جميع التحديات لمصلحة «العزوم» المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مسجلة 7:36:5 دقائق.