سلة الوصل والشارقة.. بداية إيجابية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

حقق فريقا الوصل والشارقة الفوز على البطائح والظفرة في ختام مباريات الجولة الثانية لكأس الاتحاد لكرة السلة، والتي أقيمت أول من أمس بصالة نادي البطائح، ليتصدر بذلك الشارقة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوزين، يليه الظفرة برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة ثم الوصل برصيد نقطتين ولكنه لعب مباراة واحدة بعدما أراحته البرمجة عن اللعب في الجولة الأولى، ثم يأتي البطائح برصيد نقطتين إثر خسارتيه مباراتين، ثم العين بنقطة واحدة ولكنه خاض مباراة واحدة.

وجاء فوز الشارقة على الظفرة بنتيجة 78-68، وحضر المباراة سالم عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة وعبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، وفي المباراة الثانية حقق الوصل فوزه على البطائح بنتيجة 69-67.