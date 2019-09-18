«أبوظبي الرياضي» ينظم «الألعاب الجماعية»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة أندية أبوظبي للألعاب الجماعية، تهدف لرفع مستوى أندية العاصمة، في كرة السلة والطائرة واليد وبمشاركة فرق أوروبية وعربية وخليجية، تقام سنوياً في إطار استراتيجية المجلس لتطوير الألعاب الجماعية بأندية أبوظبي، وكشف المجلس في المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، بحضور عارف العواني الأمين العام للمجلس، وستانيمير فوكيتشيفيتش، سفير جمهورية صربيا وايفغيني لازاريف قنصل جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة وطلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية في المجلس، إضافة إلى رؤساء ومديري إدارة الألعاب الرياضية الجماعية بأندية أبوظبي عن تفاصيل البطولة الجديدة، وتقسيمها على ثلاث مسابقات في كرة الطائرة واليد والسلة، ويشارك في كل مسابقة 8 فرق بواقع 5 أندية من أبوظبي مع فرق خارجية من صربيا وبيلاروسيا وبولندا وعُمان وفرق إقليمية أخرى.