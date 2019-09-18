«الرياضات البحرية» يهنئ أبوظبي بلقب مونديال فورمولا2

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وسمو الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالإنجاز الجديد الذي حققه فريق أبوظبي للزوارق السريعة بفوز المتسابق راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 ببطولة العالم لزوارق فورمولا2 بجدارة وقبل جولة من الختام، وأشاد الاتحاد بالإنجاز الكبير في الاجتماع الدوري، الذي عقد بمقر الاتحاد في دبي أول من أمس، برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد وحضور الأعضاء أحمد إبراهيم محمد نائب الرئيس وأحمد المهيري وحسن الزعابي ومهرة فلكناز الأمين العام، وبارك المجلس لفريق أبوظبي وبطل العالم راشد القمزي هذا الإنجاز الكبير والذي يدل على ريادة الإمارات في مجال الرياضات البحرية، وإصرار أبطالنا على معانقة الرقم واحد، مستلهمين الطريق من فكر القيادة الرشيدة التي وفرت لأبناء الوطن كل أسباب النجاح، حيث نال البطل القمزي اللقب الكبير للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على لوائح وأنظمة السباقات البحرية المحلية، ووافق المجلس على تشكيل لجنة مختصة برئاسة سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية من أجل إصدار واعتماد البرنامج الزمني الموحد لسباقات الموسم الرياضي البحري على أن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين للأندية البحرية المنضوية تحت لواء الاتحاد من أجل المزيد من التنسيق لإنجاح كل الفعاليات.