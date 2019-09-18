عيال النيادي.. «7 نجوم»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اختار عبد الله حسن النيادي أن يدفع بأبنائه السبعة إلى ساحات الفنون القتالية بدلاً عن بريق كرة القدم، ليكون والداً للأبطال والنجوم الذين شاركوا في العديد من ألعاب الدفاع عن النفس، وكانت محطة الاحتراف النهائية لهم في الجودو والمواي تاي.

وظل النيادي يحرص على إشراك أبنائه في الألعاب القتالية إيماناً منه بأهمية ممارسة هذه الألعاب ، مع حلم كبير ومستمر يسيطر عليه برؤيتهم يصعدون إلى منصات التتويج متوشحون بعلم الإمارات لإسعاد الوطن، وهو ما تحقق في الكثير من المحافل السابقة، لكنه يطمح في الأفضل بحلم لا حدود له.

وقدم النيادي إلى الفنون القتالية أحمد ومحمد وحمدان الذين يشاركون في الجودو مع توقف أحمد الابن البكر بسبب انشغاله بالدراسة الجامعية، لكنه سيعود لممارسة اللعب بعد شهرين، فيما يتأهب محمد وحمدان للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي بتركيا أواخر الشهر الجاري، إضافة إلى هاجر وميثاء في الجودو، وهنالك الصغيران ميرا وحمد اللذان مازالا في المراحل الأولى من تعلم هذه الألعاب.

وحقق 4 من أبناء وبنات النيادي خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات بالحصول على الميداليات الملونة في مختلف الألعاب.