استبعاد مصر رسميا من بطولة العالم للأثقال 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال استبعاد لاعبي جمهورية مصر العربية من المشاركة في بطولة العالم 2019 التي ستقام في مدينة "باتايا" التايلاندية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قرار استبعاد مصر من خوض بطولة العالم، من لجنة الجزاءات التي عينها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة IMFSP ، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016.

وتم رفع أسماء اللاعبين المصريين من جدول بطولة العالم في رفع الأثقال التي ستبدأ غدا الأربعاء 18 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة العمومية في الاتحاد الدولي مازال مستمرا، ولم يتبين بعد مدة عقوبة الإيقاف غير أن مصادر إعلامية مصرية قالت إن مدة الإيقاف قد تصل إلى عامين، وهو ما يهدد -في حال حدوثه -باستبعاد مصر من المشاركة في منافسات رفع الأثقال في أوليمبياد طوكيو 2020.

ويملك الاتحاد المصري 21 يوما، يستطيع فيها تقديم استئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها حسبما ترى المحكمة الرياضية.

يُذكر أن مصر كانت ستشارك في بطولة العالم، بثمانية لاعبين (محمد إيهاب، محمد سليم، حليمة عبد العظيم، سارة سمير، أحمد السيد عاشور، كريم إبراهيم كحلة، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، سمر سعيد حبشي).

