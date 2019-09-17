فوز النصر وبني ياس في كأس الاتحاد للسلة

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

أسفرت نتائج اليوم الأول للجولة الثانية لبطولة كأس الاتحاد لكرة السلة عن فوز فريقي النصر وبني ياس على الجزيرة والوحدة في المباراتين اللتين أقيمتا مساء أول من أمس بصالة نادي النصر لحساب المجموعة الأولى.

وجاء فوز صاحب الأرض النصر على الجزيرة بنتيجة 99 ـ 70، بينما حقق بني ياس فوزه على الوحدة بنتيجة 80 ـ 75، وخاض النصر أولى مبارياته في المسابقة بعد أن أراحته القرعة من خوض الجولة الأولى، بينما صحح بني ياس أوضاعه بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الجزيرة 53 ـ 63 فيما تعرض الوحدة لخسارته الثانية بعدما خسر في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي 63 ـ 107. وكانت الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية أسفرت عن فوز الشارقة على البطائح 85 ـ 62 والظفرة على العين 87 ـ 52.