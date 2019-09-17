51 ميدالية لأبطال الإمارات في جولة لوس أنجليس

المصدر: لوس أنجليس - وام

واصل أبطال الإمارات حصدهم للميداليات لليوم الثاني على التوالي في الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو بمدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية، واختتموا مشاركتهم في البطولة بيومها الثاني أمس بحصد 8 ميداليات عبارة عن ذهبيتين و3 ميداليات فضية، و3 برونزيات، ليرفع لاعبو الإمارات رصيدهم الإجمالي في البطولة إلى 51 ميدالية ملونة تتوزع على 20 ذهبية، و16 فضية، و15 برونزية.

حضر جانباً من المنافسات وتوج الفائزين محمد الكويتي القائم بأعمال قنصل دولة الإمارات بلوس أنجليس، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، وخالد الهنائي مدير الإدارة التشغيلية بنادي الوحدة المشرف على أكاديمية الجوجيتسو بالنادي، وجوستافو مودجاري رئيس الاتحاد الأمريكي للجوجيتسو، ونخبة من مسؤولي وأساطير الجوجيتسو في العالم.

ذهب

جاءت نتائج المنافسات كالتالي، حيث فاز بالذهب في اليوم الختامي أمس كل من وديمة اليافعي في وزن 49 كجم عن جدارة واستحقاق بعد نزالات قوية تغلبت فيها على كل منافساتها الأمريكيات وسط تشجيع حماسي كبير في المدرجات.

كما فاز محمد كرم حسن بالذهبية في وزن 62 كجم للحزام البني لفئة «الأساتذة 2»، فيما فاز بالفضيات كل من عبد الله المرزوقي في وزن 85 كجم، وأحمد عمر تحت 120 كجم، ومحمد العمري في وزن تحت 94 كجم، وأحرز البرونزيات الثلاث كل من مها الهنائي في وزن 95 كجم، وعلي الكعبي في وزن 69 كجم، وراشد الكعبي في وزن تحت 120 كجم.

صدارة

ومع إسدال الستار على المنافسات في البطولة، نجح لاعبو البرازيل في تصدر المنافسات على مستوى الدول المشاركة برصيد 19240 نقطة، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المضيفة في المركز الثاني برصيد 17980 نقطة، وحلت الإمارات في المركز الثالث برصيد 10020 نقطة، والمكسيك في المركز الرابع برصيد 2120 نقطة، ثم كندا في المركز الخامس برصيد 520 نقطة.

وعلى مستوى جدول ترتيب الأكاديميات حققت أكاديمية أتوس البرازيلية الصدارة وحلقت بالمركز الأول برصيد 6160 نقطة، وجاءت أكاديمية نادي الوحدة في المركز الثاني برصيد 5200 نقطة، ثم أكاديمية أليانز البرازيلية في المركز الثالث برصيد 3520 نقطة، وأكاديمية جي أف تيم البرازيلية في المركز الرابع برصيد 3160 نقطة، وأكاديمية شيك مات الأمريكية في المركز الخامس برصيد 3140 نقطة.

نجاح

من ناحيته، أكد جوستافو مودجيرو رئيس الاتحاد الأمريكي للجوجيتسو الشريك المحلي لشركة (IVI) المنظمة للبطولة الذراع التنظيمية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لجولات أبوظبي غراند سلام، أن الجولة الثالثة بمدينة لوس أنجليس نجحت تنظيمياً وفنياً وتحكيمياً، وأن الفارق بين النسخة الأولى للبطولة في لوس أنجليس.

والتي أقيمت على الصالة نفسها «سوزا باسيفيك» منذ 5 سنوات والنسخة الخامسة هائل في ضوء أعداد لاعبي الحزام الأسود المشاركين الذين زاد عددهم على 150 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم وفي ضوء المستوى الفني الذي ارتقى بشكل ملحوظ والأداء الاحترافي في التنظيم والتحكيم والمستوى الفني.

وأضاف جوستافو: «كلنا تابعنا المنافسة الشرسة بين اللاعبين واللاعبات على مختلف الأبسطة وإلى أي مدى كانت المستويات متقاربة في كل الفئات، وكل من تابع البطولة استمتع بالكفاح بين اللاعبين واللمحات الفنية والمهارات الإبداعية على مستوى منافسات الرجال والسيدات، وأكبر دليل على ذلك أن جولة لوس أنجليس هي الجولة التي تابعتها الجماهير واقفة على أقدامها في المدرجات».