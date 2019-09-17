أبطالنا أصحاب الهمم جاهزون لـ«ألعاب غرب آسيا البارالمبية»

المصدر: عمّان - البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم أمس إلى العاصمة الأردنية عمّان، وذلك للمشاركة في النسخة الثانية من دورة ألعاب منطقة غرب آسيا البارالمبية .

والتي افتتحت مساء أمس وتستمر منافساتها حتى الـ22 من سبتمبر الحالي. وحرص محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، وذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين مدير البعثة، وعبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات، ومحمد عبيد المهلبي الأمين العام المساعد لاتحاد رياضات أصحاب الهمم وجمعة النعيمي رئيس اللجنة الطبية، على متابعة كافة أمور البعثة واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، حيث اطمأن الجميع على استقرار البعثة في مقر إقامتها بالعاصمة عمّان.

كما حرص ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد عبدالله العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب المهم، على التواجد مع أعضاء البعثة وخاصة أنه حضر المنافسات تلبية لدعوة حفل الافتتاح الذي كان في غاية البساطة والجمال.

من جانبه، أكد محمد الهاملي، حرص أبناء الإمارات على تشريف الدولة في هذا التجمع الكبير الذي تشارك فيه كل دول المنطقة، معتبراً أن المشاركة في الألعاب البارالمبية لغرب آسيا فرصة جيدة لمنتخب الإمارات من أجل اعتلاء منصات التتويج ولتحسين أرقام اللاعبين. وقال الهاملي، وصلنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية في أكبر بعثة لنا مشاركة في بطولة إقليمية، لنثبت دوماً أن دولة الإمارات داعمة لرياضة أصحاب الهمم في كل المحافل، كما أنها تدعم مثل هذه المسابقات وتساهم في إنجاحها بالمشاركة المستمرة.

سعادة

من ناحيته، أعرب ذيبان سالم المهيري عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين والذي يجمع بين الخبرة والشباب من خلال 5 من الألعاب 2 منهما جماعية و3 فردية، موضحاً أن الهدف من المشاركة المحافظة على صدارة دول غرب آسيا التي حققها منتخب الإمارات بالنسخة الماضية في خورفكان.