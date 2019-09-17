أمرناني يحرز كأس سوق دبي الحرة للغولف للكبار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أحرز اللاعب نيلي أمرناني، كأس بطولة سوق دبي الحرة للغولف للكبار، التي اختتمت مؤخراً على ملعب فالدو في نادي الإمارات للغولف، بمشاركة ما يزيد على 50 لاعباً.

وقد تصدر أمرناني الترتيب العام برصيد 43 نقطة «ستيبلفورد»، وأنهى المنافسة بإجمالي ضربات بلغ 72 ضربة. وحصل ديفيد غوانس على جائزة أفضل إجمالي ضربات (بست غروس)، إثر تسجيله 81 ضربة، في حين ذهبت جائزة سوبر جنيورز في فئة الرجال إلى سلطان محمود برصيد 37 نقطة، وحل إشو روباني، قائد نادي الإمارات للغولف، ثانياً برصيد 32 نقطة، وأحرز رافي خانا المركز الأول في فئة سنيورز للرجال برصيد 40 نقطة، وشهدت منافسة السيدات فوز نعيمة مايا نائب قائد نادي الإمارات للغولف للسيدات، بالمركز الأول برصيد 35 نقطة.

وتوج الفائزين، كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وشينيد السباعي نائب أول الرئيس لشؤون التسويق. وقال ماكلوخلين: أسدلت بطولة العام، الستار على صيف رائع لسوق دبي الحرة، واستهلت موسماً، يبدو أنه سيكون حافلاً للمؤسسة، ونشكر جميع المشاركين في الحدث، وفريق التسويق في سوق دبي الحرة، ونادي الإمارات للغولف، على ما بذلوه من جهود لضمان نجاح هذه الدورة.