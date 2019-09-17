نادي مليحة يوقع مع محترف اليد المصري عمر حجاج

المصدر: مليحة - البيان الرياضي

في مؤتمر صحافي نظمه نادي مليحة الرياضي، أول من أمس في مقره، كشف عن استقطابه للاعب اليد المصري المحترف عمر حجاج، للانضمام لصفوفه في الموسم الجديد، ليكون إضافة قوية في تدعيم فريق رجال اليد، بغية الوصول إلى إحراز مكانة متقدمة، وجرت مراسم التوقيع مع حجاج، بعد أن نجح النادي في الاستفادة من خبراته وضمه للفريق الصاعد والطامح للمنافسة، ومثل نادي مليحة خلال توقيع العقد، كل من خليفة حميد بن تميم الكتبي أمين السر العام بالنادي، وعبد الله راشد القايدي عضو مجلس الإدارة.

وبعد التوقيع احتفل النادي بانضمام حجاج إلى صفوفه، باعتباره إضافة كبيرة ومميزة لفريق كرة اليد بالنادي، لما في سجله الاحترافي من بطولات، حيث بدأ رحلته الاحترافية مع نادي الشعب سابقاً، وخاض أكثر من مرحلة احترافية قبل التوقيع للنادي.

وأشاد خليفة حميد، بالدعم اللا محدود من مجلس الشارقة الرياضي، متمثلاً في رئيسه الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وعيسي هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، لما يقدمه من دعم لجميع الألعاب الفردية والجماعية بالنادي، بالإضافة إلى دعمه المتميز للأنشطة الثقافية والمجتمعية، للوصول إلى التوقيع، مثمناً جهود محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس الإدارة، في دعم فرق النادي.