«فيكتوري» يهنئ «أبوظبي البحري» بالإنجاز العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدم مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بمناسبة إنجاز البطل راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 وإعلان تتويجه باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخ الحدث مبكراً، وقبل جولة من ختام بطولة العالم لزوارق فورمولا 2، بعد فوزه بالمركز الأول في جولة البرتغال الرابعة، التي أقيمت أول من أمس.

وحقق فريق فيكتوري حضوراً جيداً بين العشرة الكبار ليحصد نقاطاً تاريخية هي الأولى لفريق المؤسسة منذ ظهوره الأول في البطولة العالمية العام الماضي وبزوارق تم تصنيعها في الإمارات ومتسابقين جدد، حيث استطاع أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 4 والذي يشارك للمرة الأولى هذا العام تحقيق المركز السابع في الترتيب العام ليضع أول 4 نقاط في رصيده في الترتيب العام للبطولة العالمية، وكان زميله في الفريق منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27 في الموعد أيضاً ووضع أول نقطتين في رصيده، وفي تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية.

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن فوز المتسابق راشد القمزي باللقب العالمي الكبير قبل جولة من الختام وتصدره الترتيب العام برصيد 75 نقطة وبفارق كبير عن باقي المشاركين يؤكد علو كعب سفراء رياضة الإمارات ويعكس مدى اهتمام ودعم ومتابعة المسؤولين عن الرياضة في دولتنا الأمر الذي سهل كثيراً من مهمة الأبطال وقادهم إلى منصات التتويج العالمية مهنئاً أسرة فريق أبوظبي للزوارق السريعة على النتائج الباهرة ومتمنياً للفريق المزيد من الانتصارات والتميز في الساحة العالمية.