5 مواجهات ساخنة في ثاني جولات دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يستأنف دوري رجال اليد، مساء اليوم، بإقامة خمس مباريات ساخنة ضمن الجولة الثانية، تسعى فيها أطرافها، إما لتأكيد الفوز في الجولة الأولى، أو لتعويض خسارتها والاهتداء لسكة الانتصارات.

حيث يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الشارقة حامل اللقب، فيما يستقبل شباب الأهلي فريق العين، ويحل الوحدة ضيفاً على الوصل، ويستقبل مليحة الوافد الجديد على البطولة، فريق بني ياس، بينما يلعب الجزيرة على صالته مع فريق الظفرة.

وتبرز للواجهة مباراة الشارقة مع ضيفه النصر، ويسعى طرفاها لتأكيد فوزهما في الجولة الأولى والبقاء في المقدمة والمنافسة مبكراً على البطولة، حيث كان الشارقة البطل استهل حملة الدفاع عن لقبه، بفوز منطقي وسهل على فريق مليحة بنتيجة 28/‏16، والحال لم يختلف عند العميد الذي تفوق على فريق الظفرة بنتيجة 28/‏19.

ولم تختلف المباراة الثانية عن الأولى من حيث القوة والإثارة، والتي يستقبل فيها فريق شباب الأهلي، فريق العين، ويتطلع كل منهما لتحقيق الفوز للمرة الثانية، بمسيرتهما في المسابقة، وكان فريق شباب الأهلي قد تجاوز فريق الوحدة بنتيجة 31/‏25، ونجح فريق العين بثوبه المتجدد في كسب ديربي أبناء العاصمة أمام الجزيرة بنتيجة 26/‏23.