20 فريقاً تدشن بطولة التسامح للكريكيت

المصدر: أبو ظبي - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس، على ملعب الشيخ زايد للكريكيت بأبوظبي، مباريات الموسم الثاني من بطولة التسامح للكريكيت، التي تنظمها وزارة التسامح، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية عدد كبير من المؤسسات المحلية والخاصة، ويتنافس في البطولة 20 فريقاً، تمثل المناطق العمالية على مستوى الدولة، وتضم ما يزيد على 300 لاعب من الهواة والمحترفين من نحو 20 دولة، يتنافسون على مدى شهرين، وسط أجواء حماسية حتى موعد الختام 15 نوفمبر المقبل.

وشهد اليوم الأول حضوراً جماهيرياً غفيراً من محبي وعشاق اللعبة من العمال وأبناء الجاليات الآسيوية المقيمة في الدولة، بجانب متابعة واسعة لفعاليات البطولة التي شهدت منافسات قوية، تطلعاً للوصول إلى الأدوار النهائية، وأسفرت نتائج المباريات الست التي أقيمت، عن فوز فريق العتيبة لابوتيل على نسور البركة بـ 23 نقطة، وفوز نمور ماير على صقور السعديات بـ 25 نقطة، وفوز ملوك ASLC على أسود دوتكو بـ 29 نقطة، وفوز أبطال غاندي على رواد الإماراتي بـ 24 نقطة، وفوز صقور الصحراء على الإسكان بـ 11 نقطة، وأخيراً فوز فريق NBB على فريق التحدي بست نقاط.

تفاعل إيجابي

وقال الشيخ نهيان بن مبارك راعي البطولة، إن انطلاق الموسم الثاني بهذا الزخم والمتابعة من جانب العمال، والأجواء الإيجابية والتفاعل الإيجابي بين كافة الجنسيات المشاركة بالبطولة، يمثل أحد أهم أهداف وزارة التسامح من تنظيم هذا الحدث، مؤكداً أن للرياضة دوراً إيجابياً في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتناغم بين الجميع، وهو ما يعرف بالروح الرياضية، مؤكداً أنه يحرص دائماً على مشاركة عمال الإمارات احتفالاتهم وأنشطتهم المختلفة، تقديراً لدورهم الكبير في نهضة الوطن وتطوره المستمر.

وتابع قائلاً: إن قيادتنا الرشيدة تولي عمال الإمارات كل الدعم والاهتمام، باعتبارهم شركاء في النهضة والتنمية الشاملة التي تعيشها الدولة، كما تحرص كافة مؤسسات الدولة على حصول العمال على كافة حقوقهم، وبما يتوافق مع حقوق الإنسان، مؤكداً أن المشاركة الواسعة من كافة مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة في دعم البطولة، تقدم صورة حقيقية لمستوى التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية داخل المجتمع الإماراتي، وتؤكد قوة ومتانة وتلاحم المجتمع.

تقدير الإمارات للعمال

وأضاف أن الإمارات تقدر غالياً مساهمات العمال في التنمية الشاملة التي تعيشها، وفي نهضتها التي أصبحت مثالاً عالمياً بارزاً، مؤكداً أنه منذ تأسيس هذا الوطن على يد الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، وهي ترحب بالموهوبين والطموحين للعيش والعمل برعاية ودعم قيادتها، وتعلمنا جميعاً من الوالد المؤسس احترام الجميع، والتعامل مع كافة المقيمين على أرض هذا الوطن، كمكون مهم في مجتمع، في ظل أخوة إنسانية تقدر الجميع، وتحترم حقوق الإنسان.

سعادة الفرق

وعبّر قادة الفرق المشاركة في البطولة، عن سعادتهم الغامرة بالوجود في أجواء المنافسة للعام الثاني على التوالي، مؤكدين أن ممارسة الرياضة في أجواء احتفالية ومنافسة رياضية، تجدد النشاط والحيوية لدى الإنسان، وتمنحه القدرة على الاستمرار والإبداع، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات قيادة وشعباً، في رعاية ودعم العمال، سواء في مواقع العمل أو الإقامة، كما أنها حريصة على أن تصلهم كافة حقوقهم، إضافة إلى توفير السبل أمامهم لتنمية مهاراتهم وتطوير هوايتهم، مؤكدين أن البطولة بمثابة فرصة للقاء والاستمتاع في أيام الإجازة، يكسر روتين العمل اليومي.