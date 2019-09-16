ميـرزا يعزّز حظوظه في التأهل إلى «طوكيـو 2020»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

عزّز يوسف ميرزا قائد منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية حظوظه في التأهل إلى أولمبياد طوكيـو 2020 بعد فوزه بذهبية سباق الأمونيوم في ختام بطولة كأس آسيا للمضمار التي أقيمت في نيودلهي الأسبوع الماضي، ليرفع بذلك رصيده إلى 740 نقطـة، وسيواصل دراج منتخبنا مطاردة بطاقة العبور إلى أولمبياد طوكيو من خلال المشاركة في 4 سباقات تأهيلية في مقدمتها بطولة كأس آسيا للمضمار من 1 - 6 أكتوبر المقبل، ثم البطولة الآسيوية للمضمار في كوريا الجنوبية من 17 - 23 من الشهر نفسه، إضافة إلى سباق تأهيلي في هونغ كونغ وبطولة تأهيلية دولية في بلاروسيا من 1 - 3 نوفمبر المقبل، وبطولة العالم في بريطانيا.

وكشف عبد الناصر الشامسي أمين عام اتحاد الدراجات، أن ميرزا على بعد خطوات قليلة من التأهل لتمثيل دولة الإمارات في سباق المضمار بالألعاب الأولمبية العام المقبل، من خلال كسب المزيد من النقاط في السباقات الـتأهيلية، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة أطلق برنامج صناعة دراج جاهز للمشاركة في الألعاب الأولمبية انطلق منذ سنوات، وأن يوسف ميرزا الذي نجح في الـتأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016 ثمرة هذا البرنامج.

وأوضح الشامسي أن رياضة الدراجات، حققت العديد من التتويجات للإمارات في المشاركات الخارجية خاصة على الصعيد الآسيوي والعربي، وأن وصول ميرزا إلى الأولمبياد لن يكون من أجل المشاركة فقط بل للمنافسة، ومن أجل الظهور بمستوى جيد، وقال: يعدّ ميرزا أحد أفضل الدراجين في سباقات المضمار في آسيا.

وأكد الشامسي أن برنامج إعداد ميرزا لأولمبياد طوكيو يتضمن العديد من السباقات والمعسكرات الخارجية منها المشاركة في بطولتين عربيتين، وكان قد دخل في معسكر إعدادي صيفي لمدة 4 أسابيع بإسبانيا قبل المشاركة في كأس آسيا للمضمار الأخيرة في نيودلهي، وأضاف: لدينا برنامجين لإعداد ميرزا، الأول يعتمد على مشاركاته مع فريقه المحترف الإمارات، والثاني من خلال مشاركاته مع المنتخب الوطني. وأثنى الشامسي على دعم الهيئة العامة للرياضة لبرنامج إعداد ميرزا للوصول إلى أولمبياد طوكيو، مشيراً إلى عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لمتابعته.