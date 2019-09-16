«القوة البدنية» يحصد ذهبية وبرونزية آسيا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حصد لاعب المنتخب الوطني للقوة البدنية، فيصل الغيص الزعابي، الميدالية الذهبية في بطولة آسيا، والتي اختتمت في منغوليا أول أمس، وذلك في وزن 93 كغ، كما فاز منصور المرزوقي، بالميدالية البرونزية لوزن 73 كغ، وتقدم البطلان بالشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، ونائبه علي بن حيدر، للدعم الكبير الذي مهد لتحقيق ميداليات ملونة جديدة لدولة الإمارات، امتداداً لما تم تحقيقه من إنجازات في البطولات السابقة.