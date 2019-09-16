43 ميدالية لأبطال الجوجيتسو في لوس أنجليس

المصدر: لوس أنجليس - وام

نجح أبطال وبطلات الإمارات برياضة الجوجيتسو، أمس، في حصد 43 ميدالية ملونة في منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة للنسخة الخامسة من بطولة أبوظبي غراند سلام، التي أقيمت على صالة أسوزا باسيفيك بمدينة لوس انجليس الأمريكية، وجرى تخصيص تلك المنافسات الحزام الأزرق لمراحل الناشئين والبالغين والأساتذة (رجالاً وسيدات) على أن تستأنف في وقت لاحق اليوم منافسات باقي فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود (رجالاً وسيدات بالغين وأساتذة )، كما اختتمت منافسات «ملك البساط»، بفوز اللاعب البرازيلي جوستافو باتيستا باللقب على حساب مواطنه البرازيلي إيزاك براز، وحققت أكاديمية الوحدة للجوجيتسو إنجازا كبيرا من خلال احتلالها للمركز الأول بين كل أكاديميات العالم بـ 3640 نقطة.

أبطال الذهب

وتوزعت الميداليات الـ 43 التي حققها أبناء الإمارات أمس بواقع 18 ذهبية، و13 فضية، و12 برونزية، وأحرز الذهبيات كل من حمد البلوشي، وحامد الهنائي، ومهرة الرويس، وعهود خليفة الكعبي، وشما يوسف الكلباني، وشمسة غريبي، وهيا الجهوري، وزايد الكثيري، وسيف ذيبان، وعبد الله الجنيبي، ومريم المهري، وطارق الزعابي، وثامر الشامسي، وجابر عبد الله ، وعلي عباس، وفيصل البلوشي، وعبد العزيز خليفة، وراشد النقبي.

الفضيات والبرونزيات

وأما الفضيات فقد حققها كل من محمد خليل الحوسني، وعبد العزيز الكعبي، وسلطان العامري، وشما الحوسني، وحمدة الشكيلي، وسارة الحمادي، وشما إبراهيم، وذياب النعيمي، ومحمد السويدي، ونور الهرمودي، وعلي البناي، وناصر البريكي، وخليفة محمد، وأما البرونزيات، فقد تحققت عن طريق كل من مانع المرزوقي، ومروة علي خلف، وهنا صالح، وعليا هلال، وشمسة العامري، وريم العبيدلي، ومايسة شريم، ومهرة الهنائي، ومنصور النيادي، وسارة سالم، وسعود ناصر، وحميد البلوشي.