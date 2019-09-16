عمر نعمان يتوّج بكأس الإمارات للشطرنج السريع

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

توّج عمر نعمان آل علي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والمنتخب الوطني، بكأس المركز الأول في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع لفئة الرجال، والتي استضافها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وتدخل ضمن بطولات الموسم الحالي، التي ينظمها اتحاد اللعبة.

وحسم نعمان اللقب بكسر التعادل مع إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، وزميله جاسم عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة، بعدما تساوى الثلاثي برصيد 6 نقاط، وشارك في البطولة 96 لاعباً من 12 نادياً، من بينهم لاعبو منتخبنا الوطني للرجال والشباب والناشئين، كما شارك لاعبون من الفئات المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وحضر الافتتاح والختام عبد العزيز العبدولي أمين عام نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، أن مشاركة هذا العدد من مختلف أندية الدولة، رفع المستوى الفني لها، خاصة أن بطولات الشطرنج السريع تقام في يوم واحد، وهناك اهتمام كبير من الاتحاد بتنظيمها بين الأندية، ووضعها في أجندة الموسم، ووجه الشامسي الشكر إلى نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، على استضافة البطولة وإنجاحها.