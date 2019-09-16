لا مفاجآت في انطلاقة كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

لم تشهد الجولة الافتتاحية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، أول من أمس، أي مفاجآت، بعدما حققت الفرق المرشحة للفوز باللقب، الفوز في مباريات الجولة الأولى، وبنتيجة واحدة بثلاثة أشواط نظيفة.

وفاز بني ياس على الظفرة في صالة نادي الجزيرة، والنصر على حتا في صالة نادي عجمان، ضمن المجموعة الأولى للبطولة، والجزيرة على الوحدة في صالة نادي الوحدة، ضمن المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية للبطولة يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويلتقي فيها الوحدة مع الوصل، وشباب الأهلي مع الجزيرة، والظفرة مع النصر، والعين مع بني ياس. والجدير بالذكر، أن البطولة التي يشارك فيها 9 أندية، تم تقسيمهم على مجموعتين.