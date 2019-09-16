«مسيرة وعماش» يتصدّران اللقايا والجعدان في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت صباح أمس في ميدان المرموم، الجولة الثانية لمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة «تمهيدي المرموم».

وأقيم في تحفة الميادين 16 شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 4كم، ونجحت «مسيرة» بشعار أحمد سعيد منانه، في حصد صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات، فيما أهدت «محبه» لمالكها محمد عتيق زيتون، صدارة اللقايا البكار المهجنات.

وكان التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من نصيب «عماش» المملوك لسعيد غدير سعيد الدرعي والذي ظفر بصدارة اللقايا الجعدان المحليات في ثالث الأشواط، وكان «دسمان» بشعار سعيد غدير حمد العويسي هو صاحب الناموس في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات ، ويشهد ميدان المرموم صباح اليوم تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل.