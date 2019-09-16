«الأولمبية» تطلق برنامج الدورات الدولية للمدربين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن إطلاق برنامج أمام الاتحادات الرياضية للألعاب الأولمبية للترشيح للاستفادة من برنامج الدورات الدولية للكوادر الوطنية الفنية من الجنسين (للمدربين) للعام الرياضي 2019-2020، الذي يأتي في إطار خطة اللجنة الأولمبية الوطنية بالتعاون مع التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية الأولمبية للارتقاء بمستوى المدربين في الدولة، وفق منهجية علمية متقدمة وبناء قاعدة مؤهلة للنجاح والتميز.

وسيتم عقد الدورات التدريبية، بحضور محاضرين دوليين بمستوى خبير يتم ترشيحه عن طريق الاتحادات الدولية بحسب كل لعبة رياضية يتم اختيارها، وستقدم اللجنة الأولمبية الدعم المادي والإداري والفني للاتحادات التي سيتم انتقاؤها في البرنامج.