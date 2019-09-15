إسبانيا تكتسح الأرجنتين وتحرز كأس العالم للسلة

المصدر: وكالات

فازت إسبانيا على الأرجنتين 95-75 لتحرز لقب كأس العالم لكرة السلة لأول مرة منذ 2006 اليوم الأحد وتكمل مشوارها المذهل لتشكيلة لم تكن مرشحة للفوز باللقب عند بدء البطولة بمشاركة 32 منتخبا.

وسجلت إسبانيا في البداية ولم تفرط في تقدمها معتمدة على الاستحواذ على الكرات المرتدة ودفاعها القوي المحكم لإيقاف التهديدات الهجومية للأرجنتين بطلة أولمبياد 2004.

وسجل ريكي روبيو 20 نقطة وثلاث تمريرات حاسمة وأحرز مارك جاسول وويلي هرنانديز ثلاث رميات لكل منهما واستحوذ الفريق الأوروبي على الكرة 47 مرة أكثر 20 مرة من منافسه القادم من أمريكا الجنوبية في طريقه لتحقيق الانتصار.

وجاء هذا الانتصار ليكمل عاما مذهلا لجاسول الذي قاد فريقه تورونتو رابتورز للفوز بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين قبل أن يقود منتخب بلاده للقب كأس العالم.

وساهمت 33 نقطة سجلها جاسول في الانتصار على استراليا في قبل النهائي في منافسه إسبانيا على الميدالية الذهبية لكن كان أداؤه الدفاعي السبيل في وضع منتخب بلاده على قمة منصة التتويج.

وكان جاسول فعالا تحت السلة وسجل تسعة من 12 رمية حرة ليحافظ على فارق النقاط بين الفريقين.

وحصل جاسول وروبيو على مكافأة تألقهما بوجودهما في التشكيلة المثالية للبطولة التي أعلنت عقب النهائي وساهما في مسيرة إسبانيا المظفرة حتى النهائي.

وهذه المرة الثانية التي تحرز فيها إسبانيا كأس العالم في آسيا بعد فوزها بلقب 2006 في سايتاما باليابان بعد الفوز على اليونان في المباراة النهائية.

وفي وقت سابق اليوم سجل ناندو دو كولو 19 نقطة حيث سجلت فرنسا 43 بالمئة من نقاطها من خارج قوس الثلاث نقاط لتحرز الميدالية البرونزية الثانية على التوالي في البطولة بفوزها 67-59 على استراليا.