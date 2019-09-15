إثارة مرتقبة في الجولة الرابعة لمونديال فورمولا 2

المصدر: ريبادورو - البيان الرياضي

يتطلع فريق أبوظبي البحري إلى حسم المنافسة على لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 اليوم، من خلال انطلاق السباق الرئيس للجولة الرابعة للبطولة في مدينة ريبادورو البرتغالية، والتي يشارك من خلالها أيضاً عدد كبير من أبطال ومحترفي الرياضة، يأتي في مقدمهم زورق أبوظبي، بقيادة راشد القمزي وراشد الطاير، وزورقي الفيكتوري بقيادة منصور المنصوري وأحمد الفهيم، وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن، ويمتلك زورق أبوظبي بقيادة راشد القمزي، الحظوظ الأوفر والأكبر، في أن ينهي مساء اليوم، وهو يحتفل بإحراز لقب البطولة لموسم 2019، خاصة أنه الآن في صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 55 نقطة، ويأتي في المركز الثاني زورق فرديناند برصيد 25 نقطة، وتأتي الحظوظ في صحبة البطل الإماراتي الشاب، كي ينهي منافسة اليوم بإنجاز جديد للإمارات، ولقب يضاف لسطور التفوق البحري الإماراتي.

وفي حال تمكن فريق أبوظبي اليوم من حسم اللقب، فسوف تكون المرة الثانية في تاريخه، والتي يحقق من خلالها لقب بطولة العالم للفورمولا 2، بالإضافة إلى أن يكون الفريق الإماراتي والعربي الوحيد الذي يتوج باللقب.

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ولم يختلف مسار السباق عن المواسم الماضية كثيراً، حيث إنه نفس المسار، وأيضاً نفس القوانين التي تم وضعها في الموسم المنصرم، بمشاركة 20 زورقاً، بعد أن كان عدد الزوارق المشاركة هو 18 زورقاً في موسم 2017، وعن مسار السباق، فهو أحد أكبر التحديات للمتسابقين من خلال الموسم، خاصة مع المساحة التي يأخذها المسار مع البوابات الهوائية، حيث تم وضعه بشكل طولي على امتداد النهر، ، وسيبلغ طول المسار في المجمل 1765 متراً.